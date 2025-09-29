اقتراض المصريين يتضاعف 6 مرات في شراء السلع الاستهلاكية خلال 5 سنوات

كتبت- أمنية عاصم:

أظهرت تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيمة نشاط التمويل الاستهلاكي حقق نموًا بنسبة 629.7% خلال 5 سنوات ليسجل 61.3 مليار جنيه لعام 2024 مقارنة بـ 8.4 مليار جنيه لعام 2020.

وكما أظهر التقرير الذي أطلع عليه "مصراوي" ، أن قيمة نشاط التمويل الاستهلاكي صعد خلال أول 7 أشهر ليسجل 47.4 مليار جنيه مقارنة بــــ 29.3 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام السابق.

ويعد "التمويل الاستهلاكي" هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن ستة أشهر، كما يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.

تطور أداء نشاط التمويل الاستهلاكي على مدار 5 الأعوام الماضية:

2020 : سجلت قيمة نشاط التمويل الاستهلاكي نحو 8.4 مليار جنيه.

2021: سجلت قيمة نشاط التمويل الاستهلاكي نحو 17 مليار جنيه.

2022: سجلت قيمة نشاط التمويل الاستهلاكي نحو 29.8 مليار جنيه.

2023 : سجلت قيمة نشاط التمويل الاستهلاكي نحو 47.3 مليار جنيه.

2024: سجلت قيمة نشاط التمويل الاستهلاكي 61.3 مليار جنيه.

