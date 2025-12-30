ماذا تفعل عند الاشتباه في اختراق هاتفك؟ تنظيم الاتصالات يجيب

قال محمد إبراهيم، النائب التنفيذي للتفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الاشتباه في اختراق الهاتف المحمول يستلزم التحرك السريع واتباع عدد من الإجراءات الوقائية.

وأوضح خلال فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الخطوة الأولى تتمثل في فصل الهاتف عن الإنترنت بالكامل، سواء عبر إيقاف الاتصال بشبكة الواي فاي المنزلية أو تعطيل بيانات الهاتف المحمول.

وأضاف أن المستخدم يجب أن يراجع جميع التطبيقات المثبتة على هاتفه والتأكد من أنه قام بتحميلها بنفسه، مع حذف أي تطبيقات غير معروفة أو مشبوهة فورًا.

وأشار إبراهيم إلى ضرورة متابعة معدلات استهلاك التطبيقات للبيانات، حيث يمكن من خلال إعدادات الهاتف رصد أي استهلاك غير طبيعي وفي حال الشك في أحد التطبيقات حتى التطبيقات المستخدمة بشكل معتاد، ينبغي حذفه وإعادة تثبيته من مصدر موثوق.

وأكد أهمية تغيير كلمات المرور الخاصة بالحسابات والتطبيقات الهامة، إلى جانب تفعيل خاصية المصادقة الثنائية.

ووجه إبراهيم، رسالة إلى جميع المواطنين، مؤكدًا في بدايتها أهمية الاطمئنان، قائلًا: "لدينا جهات وأجهزة مسؤولة تعمل على حماية البيانات الشخصية للمواطنين وتبذل جهودًا مستمرة في هذا الإطار".

وأضاف أن دور المواطن يظل عنصرًا أساسيًا في منظومة حماية البيانات، موضحًا أن معظم محاولات الاختراق أو الثغرات الأمنية تحدث نتيجة ممارسات غير آمنة من جانب المستخدم نفسه وليس بسبب خلل في الأنظمة.

وأشار إبراهيم إلى أن بعض المواطنين يتعاملون مع الهاتف المحمول باستهانة، سواء من خلال استخدام كلمات مرور سهلة أو مشاركة معلومات شخصية وصور على مواقع التواصل الاجتماعي دون وعي كافٍ، وهو ما قد يجذب المخترقين لاستهداف هذه الأجهزة.

وشدد على ضرورة التعامل بحذر شديد مع البيانات الشخصية والحرص على تفعيل التحديث التلقائي للتطبيقات، واستخدام خاصية المصادقة الثنائية، مع اختيار كلمات مرور قوية وصعبة ويفضل أن تكون مرتبطة برقم هاتف شخصي.

كما حذر من التفاعل مع الإعلانات المجهولة، مؤكدًا ضرورة عدم فتح أي إعلان أو محتوى غير معروف المصدر، بالإضافة إلى تجاهل الروابط الغريبة التي تصل عبر الرسائل أو التطبيقات المختلفة لأنها غالبًا ما تكون محاولات لاختراق الهواتف أو سرقة البيانات.

