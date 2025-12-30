ارتفعت أسعار الفول، والزيت، والعدس، واللحوم، والدواجن، والجبن، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30-12-2025، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.79 جنيه، بتراجع 26 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 59.33 جنيه، بزيادة 1.36 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.64 جنيه، بتراجع 1.17 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 89.94 جنيه، بزيادة 1.98 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 33.99 جنيه، بتراجع 76 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.16 جنيه، بتراجع 96 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 66.92 جنيه، بزيادة 1.13 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.38 جنيه، بتراجع 31 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 106.87 جنيه، بزيادة 1.76 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 401.46 جنيه، بزيادة 6.35 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 91.85 جنيه، بزيادة 57 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.06 جنيه، بتراجع 28 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 51.83 جنيه، بتراجع 21 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 141.39 جنيه، بزيادة 3.82 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 278.88 جنيه، بزيادة 4.48 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.29 جنيه، بتراجع 76 قرشًا.

كيلو المسلى الصناعي: 103.02 جنيه، بزيادة 1.48 جنيه.