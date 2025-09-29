إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 29 سبتمبر 2025

كتبت- أمنية عاصم:

02:54 م 29/09/2025

سعر الذهب

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 5846 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5886 جنيهًا

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5150 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4414 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 41202 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

إعلان

