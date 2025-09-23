وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ مع كونج واي مون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعاون السنغافورية نيابة عن جمهورية سنغافورة؛ مذكرة تفاهم بشأن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

جاء التوقيع وفق بيان الوزارة اليوم، خلال القمة التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وثارمان شانموجار أتنام رئيس جمهورية سنغافورة، بقصر الاتحادية.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط؛ على العلاقات القوية التي تجمع مصر، ودولة سنغافورة، موضحةً أن مصر تمثل إحدى أهم الدول التي تربطها علاقات تاريخية وتمثيل دبلوماسي بسنغافورة، كما تعد السفارة السنغافورية بالقاهرة أقدم بعثة دبلوماسية لسنغافورة على مستوى العالم، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التوقيع يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز العلاقات القائمة مع جمهورية سنغافورة، موضحةً أهمية التعاون مع مؤسسة التعاون السنغافورية، واستكشاف فرص التعاون المحتمل في مجالات قطاع الموانئ والملاحة البحرية، وبناء القدرات، والطاقة المتجددة، والمياه، والنقل (برنامج نوفي و"نُوَفِّي" +)، والهيدروجين الأخضر، ومنصة حَافِز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص)، والأمن السيبراني، والرقمنة، والتعليم.

كما أكدت أهمية التعاون بين الجانبين لتحقيق التنمية الشاملة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المتبادلة لكلا الشعبين من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

كما أكدت "المشاط"، على أهمية تشجيع الشركات السنغافورية على الاستثمار في مصر، خصوصًا في مجالات التصنيع، الزراعة، والتكنولوجيا، حيث تتركز الاستثمارات السنغافورية في مصر حاليًا في خمسة قطاعات استراتيجية تشمل الزراعة، والخدمات اللوجستية، والصناعات الغذائية، وتكنولوجيا المعلومات، وتصنيع البلاستيك.

وأكدت حرص مصر بتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، وتعزيز معدلات النمو من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية في قطاعاتها ذات الأولوية، لا سيما الصناعة والزراعة.