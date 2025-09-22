"الرقابة المالية" تجري تفتيش مفاجئ على مقر شركة "بريميم هيلث كير"

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه بالتنسيق مع البورصة المصرية،قامت بإجراء تفتيش مفاجئ على المقر الرئيسي لشركة بريميم هيلث كير جروب "سيتي للتحاليل الطبية سابقاً.

وأوضحت الهيئة، أنه تبين التالي ( أن المقر الذي قامت اللجنة بالانتقال إليه عبارة عن معمل للتحاليل الطبية باسم سيتي للتحاليل الطبية وليس المقر الرئيسي للشركة كما سبق أن أفصحت عنه في 18-9-2025.

وتابعت الهيئة، أنه تبين أيضًا وجود العديد من صور شيكات صادرة من الشركة المصدرة للورقة المالية بريميم هيلثكير جروب لصالح أشخاص لم يثبت ارتباطهم بالشركة بما قد يمثل تهديد لحقوق المساهمين.

وبناءًا عليه فقد تقرر ما يلي، ( استمرار متابعة الشركة فيما يخص الاستحواذات والاستثمارات المزمع إتمامها، تكليف حسن بسيونى البشه - الشريك بمكتب بيكر تيلى بصفته من المحاسبين المقيدين بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة لفحص بند " النقدية وما في حكمها " وذلك لإعداد تقرير عن حركة النقدية خلال الفترة من 1-1-2025 حتى21-9-2025.

وأضافت الهيئة، أن التقرير سيتم إيضاح به التدفقات النقدية الواردة للشركة واستخداماتها خلال تلك الفترة ويشمل ذلك فحص عملية زيادة رأس مال الشركة والشيكات المشار اليها أعلاه وأي حسابات أخرى مرتبطة بها تنفيذاً للمادة (٦) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

كما أنه تقرر أيضًا، استمرار فحص التعاملات على الورقة المالية بريميم هيلث كير جروب خلال ذات الفترة، بجانب التحقيق في مبررات صدور شيكات لصالح متعاملين بالبورصة على أسهم الشركة.

كانت شركة بريميم هيلث كير جروب اليوم أوضحت بشأن استفسارات البورصة المصرية عن الاستحواذات المزمع إتمامها كمرحلة أولى طبقا لبيان الشركة- المنشور بتاريخ أمس - والذي تضمن "عدم توقيع الشركة مذكرات تفاهم مع أي طرف حتى تاريخه بسبب مرور يومي عمل فقط من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليها "، وعدم وجود أية معلومات لدى الشركة عن المستفيد النهائي لتلك الشركات محل الاستحواذ المزمع.