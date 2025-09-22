كتبت- أمنية عاصم:

قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة "أزيموت مصر"، في تصريح خاص لـ "مصراوي" ، إن حجم معاملات صندوق إيزي جولد – التابع للشركة - تجاوز 1.8 مليار جنيه، وجذب أكثر من 220 ألف مستثمر حاليًا بزيادة 20% في 4 أشهر بدعم زيادات أسعار الذهب عالميا.

وأضاف أن سعر وثيقة صندوق "إيزي جولد" سجلت مستوى تاريخي إلى 19.75 جنيه اليوم؛ بدعم الارتفاعات القياسية في أسعار الذهب العالمي، موضحًا أن الصندوق حقق أرباحًا بنسبة 106% خلال عامين.

وسجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعات قياسية جديدة متجاوزة مستوى 3720 دولار للأوقية، جاء ذلك مع افتتاح البورصة العالمية صباح يوم الإثنين.

ويذكر أن السوق المحلي يمتلك نحو 4 صناديق للاستثمار في الذهب، هم "إي زد- جولد (AZ-Gold) و"سبائك" و"دهب" و "مباشر".

وقفز حجم الاستثمارات في صناديق الذهب الثلاثة إلى نحو 2.1 مليار جنيه بعدد 200 ألف عميل منذ إطلاقها وحتى 6 مايو الماضي، وفقًا لآخر بيان صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.