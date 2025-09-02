تعرف على مميزات شريحة "eSIM" وطريقة التفعيل

كتبت- آية محمد:

تشهد شريحة "eSIM" الإلكترونية انتشارًا متزايدًا في السوق المصري وذلك لما توفره من سهولة في الاستخدام ومرونة في إدارة الأرقام دون الحاجة إلى شريحة تقليدية.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية مزايا الشريحة وخطوات تفعيلها:

مزايا الشريحة

- تتيح شريحة "eSIM" للمستخدمين تفعيل الإنترنت دون الحاجة إلى إدخال شريحة تقليدية في الهاتف.

- يمكن للمستخدمين التعامل معها خارجيًا وتحميل أي شريحة إلكترونية عليها بسهولة.

- تتميز بأنها غير قابلة للإزالة أو الاستبدال يدويًا مما يحميها من السرقة أو التلف.

- تتيح للمستخدمين تشغيل أكثر من رقم من خلالها.

- يمكن تفعيلها بعد شرائها مباشرةً من خلال تطبيق إحدى شركات المحمول "فودافون ،اورانج، إى آند، ووي" بعد التأكد من توافق الهاتف المستخدم مع الشريحة الإلكترونية.

خطوات تفعيل شريحة "eSIM"

- امسح رمز الـ QR الخاص بالشريحة ضوئيًا، ثم اختر الباقة الشهرية المناسبة لك.

- قم بمسح بطاقتك الشخصية أو جواز السفر الخاص بك لاستكمال عملية التحقق.

- قم بقراءة الشروط والأحكام والتوقيع عليها، وبذلك تكون جاهزًا وسيتم تفعيل باقتك الشهرية.