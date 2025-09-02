كتبت- أمنية عاصم:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.01 % عند مستوى 35156 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.65 %، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.43 %

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 57.12 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 6.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 63.30 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.03% عند مستوى 35158 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.