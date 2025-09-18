كتبت- منال المصري:

بحث حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، مع السفير سيسيرا سينفراتنا سفير جمهورية سريلانكا لدى مصر سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين وآليات تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة لدفع العلاقات الاقتصادية، في ضوء الزخم الذي شهدته العلاقات مؤخرًا بعد لقاء وزيري الخارجية في أغسطس الماضي.

وأكد السفير تطلع بلاده لزيادة هذه الاستثمارات، لا سيما في قطاع النسيج والملابس الجاهزة، مشيرًا إلى الخبرة الطويلة التي تمتلكها سريلانكا في هذه الصناعات، و استعدادها لتبادل المعرفة لصالح الطرفين.

واستعرض حسام هيبة الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار ، مؤكدًا أن مصر تشهد تحولًا نوعيًا فى مناخ الاستثمار

وأعرب السفير عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي تعود إلى القرن الـ13، حين وصلت أولى البعثات التجارية من سريلانكا إلى مصر،

وأضاف أن الحكومة السريلانكية المنتخبة ديمقراطيًا تركز بشكل كبير على جذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وقد استطاعت تجاوز الأزمة الاقتصادية الأخيرة، كما أشار إلى تحسن بيئة الأعمال في بلاده ونجاحها في جذب استثمارات أجنبية مباشرة .

واختتم الجانبين بتأكيده على أهمية تعزيز التعاون المشترك، خاصة في قطاع النسيج والتكنولوجيا المالية والسياحة و عن استعدادهما لتعزيز النمو الاستثماري بين البلدين .