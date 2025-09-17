بعد خفض الفيدرالي للفائدة.. توقعات بزيادة أسعار الذهب

كتبت- منال المصري وأية محمد:

توقع مسؤولو الذهب الذين تحدث إليهم "مصراوي" ارتفاع أسعار الذهب عالميا ومحليا خلال الفترة المقبلة بعد خفض الفيدرالي سعر الفائدة في اجتماعه اليوم.

خفض الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة 0.25% في اجتماعه اليوم لأول مرة في 2025 إلى 4% و4.25%.

ويعني خفض الفائدة الأمريكية تراجع بريق الاستثمار في الدولار والاتجاه إلى ملاذات أخرى وسط زيادة التوقعات بتخفيضات إضافية.

قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن خفض الفيدرالي لسعر الفائدة وتصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة تدعم من زيادة أسعار الذهب.

وأشار منيب إلى أن خفض سعر الفائدة يجعل المستثمرين عازفين عن الاحتفاظ بالدولار ويدفعهم للبحث عن البديل الأكثر أمانًا وهو الذهب.

وأوضح أن الهدف الأساسي من خفض الفائدة في الولايات المتحدة هو تشجيع الاستثمار في الأسهم، لكن في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية مثل فرض رسوم جمركية مرتفعة ثم التراجع عنها وقرارات المحاكم بإلغاء بعضها، فإن الأسواق لن تتجاوب بالشكل المتوقع، مما يجعل الذهب الوجهة الأكثر أمانًا.

واتفق معه سيد زكريا، أمين اللجنة النقابية لصياغ مصر، أن خفض الفيدرالي سعر الفائدة، يدفع المستثمرين إلى الاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن، وهو ما يسهم في زيادة الطلب عليه وارتفاع أسعاره.

وأضاف أن أسعار الذهب ستواصل الارتفاع في السوق المصري إذا استمرت الزيادة في البورصات العالمية.

وأوضح أن العلاقة بين سوق الذهب المصري والبورصة العالمية هي علاقة "تابع ومتبوع"، فكل تحرك في البورصة العالمية يتبعه تحرك في السوق المصري.

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، إن العلاقة العكسية بين الذهب والدولار تعزز من ارتفاع المعدن، خاصة بعد خفض الفيدرالي سعر الفائدة.