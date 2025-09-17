مع زيادة المعروض.. هل تنخفض أسعار الأرز الفترة المقبلة؟ الشعبة تجيب

كتبت- آية محمد:

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن أسعار الأرز الحالية تعتبر مناسبة للمستهلكين، موضحًا أن أي انخفاض آخر سيضر بالمنتجين.

وأكد شحاتة، أن الكميات المعروضة في السوق كافية لتلبية احتياجات المواطنين، وأن كل من يحتاج الأرز سيجده متوفرًا بسهولة، مشيرًا إلى أن المخزون يكفي استهلاك عام كامل.

وأوضح أن الأسعار تشهد استقرارًا في السوق المحلي الفترة الحالية، موضحًا أن سعر الأرز رفيع الحبة في المضارب يبلغ نحو 20 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعر الأرز عريض الحبة بين 25 و26 جنيهًا.

وأضاف شحاتة أن الأرز المعبأ يباع بسعر أعلى من الأرز السائب نتيجة تكلفة التعبئة حيث يضاف على كل طن نحو 2000 إلى 3000 جنيه، مشيرًا إلى أن طن الأكياس وحده يباع بسعر 2000 جنيه، وهو ما يجعل سعر الأرز المعبأ للمستهلك مختلفًا عن السائب.

وأشار إلى أن السعر العادل للأرز رفيع الحبة للمستهلك يجب أن يتراوح بين 23 و24 جنيهًا للكيلو، بينما لا ينبغي أن يتجاوز سعر الأرز عريض الحبة 29 إلى 30 جنيهًا كحد أقصى، متوقعا استمرار استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

قبل قرار الفيدرالي.. الذهب يقفز عالميًا ومحليًا فما الأسباب؟

خطوات تحويل خدمة الإنترنت الأرضي من شركة إلى أخرى في 72 ساعة

التريند يقفز بأسعار "مسدسات البابلز" للضعف