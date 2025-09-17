18.4% انخفاضًا في قيم تداولات البورصات العربية.. فما الأسباب؟

كتبت- أمنية عاصم:

أظهر التقرير الشهري الصادر عن اتحاد أسواق المال العربية انخفاضًا لقيمة التداولات للبورصات العربية بنسبة 18.4% ليستقر عن 72.6 مليار دولار بنهاية أغسطس، فيما حققت حجم التداولات للأسهم نموًا بنسبة 47.6% لتسجل 149 مليار عملية منفذة.

وسجلت بورصتا البحرين وتونس أدنى تراجعًا في قيم التداولات - عن شهر أغسطس- بـنسبة 69.8%، 69.0% بالترتيب، بينما حقق سوق العراق للأوراق المالية أفضل نموًا بـنسبة 207.2%.

وبرر التقرير هذا الأداء المتراجع نتيجة أن الأسواق المالية العالمية شهدت تفاعلًا معقدًا بين المؤشرات الاقتصادية وإشارات البنوك المركزية؛ مما أثر على أسواق الأسهم العالمية بشكل عام. التي اتسمت بمعنويات متحفظة من جانب المستثمرين.

بالتوازي شكل "منتدى جاكسون هول السنوي للاحتياطي الفيدرالي" في 22 أغسطس محور اهتمام للمشاركين في السوق، حيث المح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في كلمته إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة، مسلطا الضوء على تغير توازن المخاطر الاقتصادية، بحسب التقرير.

وتابع التقرير، أن ما سبق قد دفع - إلى جانب نمو الوظائف الأضعف من المتوقع واستقرار معدلات التضخم بالأسواق-إلى تسعير احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر المقبل بنسبة 90%.

وفي هذا السياق، شهدت الأسواق العربية أداء ضعيفاً نسبياً، مما دفع بمؤشر MSCI لدول مجلس التعاون الخليجي إلى الانخفاض بنسبة 2.3% خلال الشهر؛ مما محى المكاسب التي تحققت خلال الشهرين السابقين.

وعزا التقرير، ذلك بشكل رئيسي إلى عدة عوامل مترابطة، أبرزها التوترات الاقتصادية العالمية التي أثرت على تدفقات رأس المال وزادت من المخاطر المدركة.

إلى جانب ضعف النشاط الاقتصادي المحلي في بعض الدول العربية؛ مما قلل من توقعات نمو الشركات وربحيتها. ناهيك عن المخاوف الجيوسياسية التي لعبت دوراً في خلق بيئة استثمارية غير مستقرة.

وكذلك بجانب تراجع أسعار النفط بنسبة 6% بسبب زيادة المعروض ومخاوف تعافي الطلب، مما أثر على القطاعات الرئيسية في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك ساهمت السياسات النقدية والمالية المتشددة في بعض الدول العربية، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل وشح السيولة بشكل عام، في تقليص شهية المستثمرين للمخاطرة، وهو ما انعكس بوضوح في انخفاض أحجام التداول خلال شهر أغسطس.

ويعمل التقرير الشهري الصادر من اتحاد أسواق المال العربية على تغطية نحو 15 بورصة عربية بالمنطقة أبرزها البورصة المصرية، وتداول السعودية، وسوق دبي المالي، وسوق أبو ظبي للأوراق المالية وغيرهم.

