

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 17-9-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 5 جنيهات بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 16-9-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 17-9-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5652 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4945 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4239 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3297 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2355 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 175780 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 39560 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.49 % إلى نحو 3697 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.