كتب- أحمد الخطيب:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية الأحد 14-9-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3266 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4200 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4900 جنيه للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 5600 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 39200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 56000 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 174160 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 280000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.25 % إلى نحو 3643 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج نهاية يوم الجمعة.