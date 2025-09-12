5 نصائح لحماية بياناتك الشخصية في محفظتك الإلكترونية

كتبت- آية محمد:

أصبحت المحافظ الإلكترونية جزءًا أساسيًا من معاملات ملايين المستخدمين اليومية، لما توفره من سرعة وأمان وسهولة في الاستخدام.

ووفقًا لبيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 29% ليصل إلى 46.3 مليون محفظة خلال الربع الثاني من 2025، مقارنة بـ 35.8 مليون محفظة في نفس الفترة من 2024.

ومع هذا النمو الكبير، تزداد أهمية الالتزام بالإجراءات الأمنية التي تضمن حماية البيانات الشخصية والمالية لتفادي التعرض لعمليات الاحتيال أو الاختراق الإلكتروني.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز النصائح لحماية بيانات المحافظ الإلكترونية:

1- لا تشارك أي معلومات متعلقة بالمحفظة الإلكترونية مثل الرقم السري، مع أي شخص حتى المقربين.

2- لا تستقبل تحويلات مالية من جهات غير معروفة.

3- تجنب الضغط على الروابط المشبوهة أو مجهولة المصدر التي قد تهدف لاختراق البيانات أو سرقة المعلومات.

4- لا تحتفظ بالرقم السري الخاص بالمحفظة على الهاتف لتفادي المخاطر في حال ضياعه أو اختراقه.

5- لا تستخدم التطبيقات غير الموثوقة أو التي يتم تحميلها من مصادر غير معتمدة، فقد تحتوي على برمجيات خبيثة تسعى لاختراق البيانات الشخصية.

وفي حال التعرض لأي محاولة اختراق، توجه فورًا إلى مباحث الإنترنت.

