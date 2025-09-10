البنك المركزي: معدل التضخم الأساسي يتراجع إلى 10.7% في أغسطس

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري تباطؤ معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 10.7% في أغسطس 2025 مقابل 11.6% في يوليو 2025.

وسجل المعدل الأساسي للتصخم لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 0.1% في أغسطس 2025 مقابل 0.9% في أغسطس 2024 وسالب 0.3% في يوليو 2025.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن اليوم تراجع معدل التضخم على مستوى مدن مصر للمرة الثالثة على التوالي إلى 12% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو 2025.