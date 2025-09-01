ثمرة التين الشوكي وصلت ١٠ جنيهات.. ونقيب الفلاحين يحدد السعر العادل

كتبت- أمنية عاصم:

قال حسين أبو صدام ، نقيب الفلاحين، أن السعر العادل لثمرة التين الشوكي ينبغي أن ألا يتجاوز 5 جنيهات، مشددًا على أن ارتفاع الأسعار في بعض المناطق يرتبط أكثر بعوامل العرض والطلب وظروف البيع، وليس بزيادة حقيقية في تكلفة الإنتاج.

وأوضح لمصراوي أن السعر يتراوح حاليًا بين 8 و10 جنيهات للثمرة الواحدة في بعض المناطق السياحية والترفيهية، نتيجة استغلال البائعين لزيادة الطلب، خاصة في الأماكن المفتوحة والشواطئ، بينما لا يتجاوز السعر العادل في الأسواق الشعبية 3 إلى 5 جنيهات.

وأضاف أن سعر الثمرة في المزارع لا يتعدى جنيهين، إلا أن تكاليف النقل والتوزيع والموسمية ترفع من سعرها عند المستهلك النهائي.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة هذا العام ساهم في تسريع نضج المحصول وخروجه بكميات أكبر في فترة قصيرة، ما أدى إلى زيادة المعروض في البداية، ثم تراجع الكميات المتاحة لاحقًا مع انتهاء الإنتاج على الأشجار.

وأوضح أبو صدام، أن الموسم يبدأ عادة من شهر يوليو ويستمر حتى ديسمبر، بينما تقل الكميات تدريجيًا مع نهاية الصيف.

ولفت إلى أن زيادة الحرارة رفعت أيضًا من إقبال المستهلكين على شراء التين الشوكي، باعتباره فاكهة منعشة، مما ضاعف الطلب في أوقات الذروة.

وكشف أن مساحات زراعة التين الشوكي في مصر ما زالت محدودة رغم أنه محصول واعد يصلح للزراعة في الأراضي الصحراوية ويحتاج كميات قليلة من المياه.

وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت توجهًا نحو تصديره واستخراج زيوت من بذوره، وهو ما يرفع من قيمته ويؤثر بدوره على المعروض في السوق المحلي.

اقرأ أيضًا:

خروج ودخول دماء جديدة.. أبرز التغيرات في البورصة خلال 2025

هل يعد سوق المال المصري جاذبًا للطروحات الحكومية المرتقبة؟.. خبراء يوضحون