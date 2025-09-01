خروج ودخول دماء جديدة.. أبرز التغيرات في البورصة خلال 2025

كتبت- أمنية عاصم:

شهدت البورصة المصرية خلال 2025 خروج ودخول وافدين جدد من بعض الشركات لتعيد رسم خريطة البورصة مجددا وسط ترقب بضخ دماء جديدة بالبورصة عبر تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

شهدت البورصة المصرية خلال العام الحالي قيد أولي لـ 3 شركات هم ، هم شركة بنيان للتنمية والتجارة، وشركة يو للتمويل الاستهلاكي " فاليو"، وشركة الوطنية للطباعة بجانب قيد مؤقتًا لـ 3 شركات أخرى، هم شركة جيوس للتجارة والمقاولات – Geos، وشركة حسن علام للاستثمار، و شركة "سولار سول للطاقة ".

وعلى الجانب الآخر ، تخارجت شركة كبرى في قطاع الحديد وهى" حديد عز" في بداية العام الحالي، بالإضافة إلى إعلان شركة شركة اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية – منذ 5 أيام - موافقة مجلس إدارتها على السير في عملية الشطب الاختياري.

الوافدين إلى البورصة خلال العام الحالي:

23 يوليو 2025 : شهدت البورصة قرع الجرس لبدء تداول سهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي " فاليو"، ليكون سعر الفتح 77 قرشًا للسهم الواحد

22 يوليو 2025 : شهدت البورصة قرع الجرس لبدء تداول سهم شركة بنيان للتنمية والتجارة، ليكون سعر الفتح 4.96 جنيه للسهم الواحد

5 أغسطس 2025 : شهدت البورصة قرع الجرس لبدء تداول سهم شركة الوطنية للطباعة، ليكون سعر الفتح 21.25 جنيه للسهم الواحد.

الوافدين المرتقبين إلى البورصة خلال العام الحالي:

19 يونيو 2025 : أعلنت البورصة قيـــد أسهــم شركة سولار سول للطاقة، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 25 مليون جنيه موزع على 250 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.1 جنيه للسهم الواحد ممثلة في اصدارين بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة).

31 يوليو 2025 : أعلنت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة قيـــد أسهــــم شركة حسن علام للاستثمار ورأس مال المخاطر Hassan Allam Investment Venture Capital S.A.Eشركة ذات غرض الاستحواذ (SPAC) قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 10 مليون جنيه موزع على 10 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد ممثلة في إصدار واحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) (السوق الرئيسي).

31 أغسطس 2025: قررت لجنة قيد الاوراق المالية الموافقة على قيـــد أسهــــم شركة جيوس للتجارة والمقاولات - Geos ، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 105,000,000 جنيه موزع على 105,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد.

وأوضحت البورصة أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

المغادرين من البورصة خلال العام الحالي :

12 مارس 2025 : وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة اليوم على الشطب النهائي لقيد أسهم شركة حديد عز (شطبا اختياريًا)، البالغ رأس مالها المصدر والمقيد 2,711,772,730 جنيه موزع على 542,354,546 سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيه للسهم الواحد (ممثلاً في 16 اصدار) من جدول قيد الأوراق المالية المصرية " أسهم.

