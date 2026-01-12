"راية القابضة" توافق على عرض "هيليوز إنفستمنت" للاستحواذ على راية فودز

كتبت- ميريت نادي:

وافق مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات من حيث المبدأ على العرض المقدم من شركة هيليوز إنفستمنت بارتنرز " "Helios Investment Partners للاستحواذ على 100% من إجمالي رأس مال شركة راية فودز.

وأوضحت الشركة في إفصاح اليوم بالبورصة، أن مجلس الإدارة فوض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (منفردين) لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدراسة العرض الجديد والتفاوض بشأن الشروط التفصيلية.

وذكرت الشركة، من خلال الإفصاح ذاته، أنه تمت الموافقة على تعيين شركة فاكت (مستشار مالي مستقل)، بغرض تحديد القيمة العادلة لأسهم رأس مال شركة راية فودز، واعتمادها من مراقب حسابات الشركة، ثم عرضها على مجلس إدارة الشركة لاتخاذ القرار النهائي.

كما وافق مجلس الإدارة على قيام شركة أمان القابضة لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية، التابعة لشركة راية القابضة والمملوكة لها بنسبة 76%، بتأسيس شركة تعمل في مجال التصكيك تحت اسم شركة أمان للتصكيك ش.م.م، بحصة قدرها 99.6%، مع اشتراك شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م في التأسيس، على أن يبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عند التأسيس 10 ملايين جنيه.

