البترول: إعادة البئر بلسم-3 لإنتاج الغاز

كتبت- دينا كرم:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان لها اليوم، إن فريق عمل شركة الوسطانى للبترول نجح في إعادة انتاج البئر (بلسم-3)، بعد ان كان مرشحا للردم والهجر الدائم (|P&A) بعد نضوب الطبقة المنتجة بالبئر (قواسم)، وبالرغم من التحديات المتعلقة بمحدودية البيانات وعدم وجود تسجيلات كهربية لطبقة كفر الشيخ بهذا البئر فقد تم دراسة هذه الطبقة معتمدين على شواهد وتحليل نسب الغاز أثناء الحفر ومن خلال تحليل زلزالي متقدم، ومعايرة AVO، تم تحديد منطقة واعدة داخل تكوين كفر الشيخ السطحي (عصر البليوسين)، وتم اختيار مسافة مناسبة للتثقيب، ولتقليل التكلفة فقد تم الاستعانة بجهاز إصلاح الآبار (BRO-2 Egptco) لاختبار هذه الطبقة السطحية ولإجراء عملية إعادة اكمال البئر بتكلفة منخفضة.

وأضافت الوزارة أن هذا أسفر عنه تحويل البئر من بئر مرشح للهجر إلى بئر منتج للغاز الطبيعي بمعدل يومي يقدر بحوالي 5 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز (MMSCFD)، مع إضافة 4 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي (BCF) إلى احتياطيات الشركة.

وتعد نتائج بلسم-3 المبشّرة حافزًا إيجابيًا لاستكمال الأعمال واستكشاف فرص مماثلة في طبقة كفر الشيخ، مما يُسهم في زيادة الإنتاج على المدى القريب بتكلفة منخفضة وبجدوى اقتصادية عالية.

ويأتي هذا تماشيًا مع المحور الأول لإستراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم الإنتاج المحلي وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة في الحقول الناضجة، من خلال الحلول منخفضة التكلفة ومرتفعة التأثير.

ويعد هذا الإنجاز الثاني لشركة الوسطاني في خلال شهر حيث استطاع فريق عمل الشركة حفر البئر التقييمي (بيجونيا-2) والذي أسفرت نتائج اختباراته عن إنتاجية تقدر بحوالي 7 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميا (MMSCFD) بالإضافة إلى حوالي 200 برميل يومي من المتكثفات.

وأشارت شركة الوسطانى إلى الدعم الذي تقدمة وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) والتعاون المثمر مع شركة دانا غاز ايجيبت ، والذي مكّن الشركة من تنفيذ هذا العمل بثقة، وتقديم نموذج فعّال يتماشى مع أهداف ورؤية الدولة في تأمين مستقبل طاقة أمن ومستدام.