كتب- أحمد والي:

أعلنت شركتا الظاهرة الزراعية ومصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) عن تنفيذ أول عملية شحن نهري لـ 750 طناً من سماد اليوريا المعبأ، في خطوة جديدة لدعم المشروعات القومية الزراعية، وعلى رأسها مشروع توشكى.

وانطلقت الشحنة من ميناء دمياط عبر الوحدة النهرية "النيل 5"، التابعة للشركة الوطنية للنقل النهري، متجهة إلى منطقة الأعقاب بأسوان ومنها إلى توشكى، ضمن خطة الدولة لتفعيل وسائط النقل المتعدد، وتقليل الاعتماد على الطرق البرية، وفق بيان صادر من الشركة.

وتأتي هذه الخطوة بدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، في إطار السعي لتوفير حلول نقل آمنة وفعّالة منخفضة التكلفة، بما يضمن سرعة وصول الأسمدة إلى المزارعين خاصة في صعيد مصر، ويخدم استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال رؤوف توفيق، الرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة: "نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا النموذج المتكامل الذي يجمع بين الصناعة، والزراعة، والخدمات اللوجستية. ونثمن عالياً جهود وزارتي البترول والثروة المعدنية ووزارة النقل في دعم هذا التعاون".

وتُعد شركة الظاهرة أحد أبرز المستثمرين في الزراعة المستدامة، وتملك 37 ألف فدان في توشكى، إضافة إلى أراضٍ أخرى في شرق العوينات.

ومن جهتها، أكدت شركة موبكو أن هذه الخطوة جزء من استراتيجيتها لتوسيع شبكة توزيع الأسمدة في أنحاء الجمهورية، وتعزيز الاعتماد على النقل النهري الصديق للبيئة، بما يسهم في تخفيف الضغط على شبكة الطرق، ودعم توجهات الدولة في التنمية المستدامة.