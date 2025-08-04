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انخفاض الزيت.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

11:15 ص الإثنين 04 أغسطس 2025

أسعار السلع الأساسية

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الفول، والدقيق، والزيت، والعدس، واللحوم، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 4-8-2025، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والجبن، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.57 جنيه، بزيادة 68 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 59.48 جنيه، بتراجع 2.32 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.42 جنيه، بتراجع 1.62 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 87.69 جنيه، بتراجع 6.68 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.78 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.02 جنيه، بتراجع 5.43 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 58.73 جنيه، بتراجع 7.44 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.38 جنيه، بزيادة قرش.

لتر زيت الذرة: 108.64 جنيه، بتراجع 94 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 401.06 جنيه، بتراجع 15.52 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 95.91 جنيه، بزيادة 1.58 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.86 جنيه، بزيادة 80 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 51.33 جنيه، بتراجع 1.14 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 137.78 جنيه، بزيادة 15.09 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 273.21 جنيه، بزيادة 1.31 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.26 جنيه، بتراجع 70 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 96.31 جنيه، بتراجع 4.07 جنيه.

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