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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية أول جلسات الأسبوع

03:09 م الأحد 03 أغسطس 2025

البورصة

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 0.22 % عند مستوى 34272 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.85%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.66 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 198.45 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 115.05 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 83.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1% عند مستوى 34198 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

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