خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع اللحوم والدواجن وانخفاض الذهب

02:29 م الجمعة 29 أغسطس 2025

أسعار اللحوم

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، والفلفل، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الجمعة 29-8-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الفلفل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع اللحوم.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة

