كتب- أحمد الخطيب:

قال هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، لـ "مصراوي"، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة اليوم 2% يمثل خطوة إيجابية من المتوقع أن تترك أثرًا مباشرًا على قطاع اللحوم والمنتجات الحيوانية.

وأوضح عبد الباسط أن خفض الفائدة سيشجع المزارع الكبيرة على التوسع في تربية المواشي وزيادة حجم الإنتاج، وهو ما يساهم في تعزيز المعروض من اللحوم داخل السوق ويخفف الضغوط التضخمية.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة 2% إلى 22% على الإيداع و23% على الإقراض.

وجاءت خطوة البنك المركزي اليوم بعد أن خفض أسعار الفائدة 3.25% على مرتين بواقع 2.25% في أبريل و1% في مايو، لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات ونصف لتهبط من مستوياتها القياسية.

وأضاف عبد الباسط أن نمو الثروة الحيوانية يفتح المجال أمام استقرار نسبي في الأسعار، بما يخفف الأعباء عن المستهلكين ويحد من تقلبات السوق التي شهدتها الفترات الماضية.

وأكد رئيس شعبة القصابين أن القرار يبعث برسالة طمأنة للمربين والمستثمرين في قطاع المواشي، مشيرًا إلى أن أي دعم للإنتاج المحلي يعيد التوازن بين العرض والطلب ويمنح السوق مرونة أكبر في مواجهة تقلبات الأسعار.