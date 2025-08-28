

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 28-8-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 27-8-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 28-8-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5269 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4610 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3952 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3074 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2195 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 163871 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 36880 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.46% إلى نحو 3377 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.