كتبت- دينا كرم:

أعلن مصطفى السيد، رئيس شركة التعاون للبترول، وصول مبيعات المنتجات من البنزين والسولار والمازوت إلى حوالي 9.4 مليون طن خلال العام المالي 2024/2025.



وأضاف أن الشركة تدير 32 مستودعاً تمثل 35% من السعة التخزينية في مصر، وتقدم خدماتها في 1232 محطة وقود، بينها 373 محطة تم تطويرها وجار تشغيل 17 محطة جديدة.



وأوضح في بيان للوزارة اليوم، أن الشركة توسعت في إنتاج وتسويق الزيوت الحديثة عالية الأداء محلياً بحصة سوقية 16% محققةً زيادة في متوسط ربحية الطن بنسبة 10% نتيجة زيادة المبيعات إلى جانب تصدير 1022 طناً من الزيوت للأسواق الخارجية.

وتابع أنه في نشاط تموين السفن، سجلت المبيعات نحو 16 مليون دولار، كما واصلت التوسع في سوق الكيماويات ومنتجات العناية المنزلية من خلال علامتها التجارية "VIDA".

ووفق بيان الوزارة اليوم جاء ذلك خلال الجمعيات العامة لشركات مصر للبترول والتعاون للبترول وبتروجاس، حيث أكد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن شركات توزيع المنتجات البترولية الوطنية تلعب دوراً أساسياً في تلبية احتياجات المواطن اليومية من الوقود والخدمات.

وشدد الوزير خلال الجمعيات التي حضرها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على أهمية التعجيل بالاستثمار في ضبط سلامة عمليات نقل المنتجات البترولية لمنع الحوادث، وإجراء مراجعة مستمرة للمنظومة والضوابط، واستخدام الأساليب الحديثة حفاظاً على الأرواح والسلامة العامة على الطرق.

وأكد الوزير أن تطوير محطات شركتي مصر للبترول والتعاون للبترول بمختلف المحافظات وتنويع ورفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء يمثل نقلة وتميز للشركتين ويعكس التزامهما بتقديم خدمة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب التطور.

كما أكد الوزير على أهمية التسويق الجيد لزيادة مبيعات زيوت مصر للبترول عالية الجودة المعتمدة من شركات عالمية و منتجات الكيماويات والمنظفات لشركات مصر للبترول والتعاون والنيل، بما يضمن تعزيز تواجدها في السوق المحلي وفتح آفاق للتصدير.