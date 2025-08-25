إنشاء 12 صهريج جديد ضمن خطة تطوير القاهرة لتكرير البترول

كتبت- دينا كرم:

قال يوسف عباس، رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، إن كمية الخام التي تم تكريرها بلغت حوالى 7 ملايين طن بمعملى مسطرد وطنطا، لتسهم في تغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية المختلفة.

واستعرض أهم المشروعات الجارى تنفيذها لتطوير البنية التحتية والتي من بينها مشروع إنشاء 12 صهريجا للخام والمنتجات البترولية بمنطقة التوسعات الجديدة للشركة بالإضافة لمشروعات التحول الرقمى و ترشيد الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأشار عباس إلى أن الشركة مستمرة في نشاط تصنيع المعدات والأجهزة البترولية والصناعية وتقديم الخدمات الفنية للشركات بقيمة حوالي 347 مليون جنيه .

ووفق بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك خلال انعقاد باكورة أعمال الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024/2025، والتي بدأت بشركات القاهرة لتكرير البترول والإسكندرية والعامرية للبترول، برئاسة كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وبحضور كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية عبر الفيديو كونفرانس .