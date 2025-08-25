كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 25-8-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و6 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و8.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 16 جنيهًا و24 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 4 و8 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 14 و20 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 27 و37 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 5 جنيهات و18 جنيهًا.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و40 جنيهًا.