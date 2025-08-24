بزيادة 65%.. قفزة في سعر الكتكوت بالأسواق

كتبت- دينا كرم:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، "لمصراوي"، إن أسعار الكتاكيت شهدت قفزة جديدة خلال الأيام الماضية، ليتجاوز 25 جنيهًا.

وأضاف أن سعر الكتكوت الواحد ارتفع من مستوى يتراوح بين 15 و18 جنيهًا الشهر الماضي، ليصل حاليًا إلى أكثر من 25 جنيهًا، بزيادة تتراوح بين 5 و10 جنيهات- بما يعادل نحو 65%.

وأضاف السيد أن هذا الارتفاع غير مبرر، موضحًا أن أسعار الدواجن البيضاء مازالت مستقرة في المزارع عند مستوى 62 و63 جنيهًا للكيلو، ولم تظهر أي عوامل استثنائية تبرر صعود أسعار الكتكوت.

وأشار إلى أنه لا يوجد تغير لا من ناحية نقص الإنتاج ولا من ناحية زيادة ملحوظة في الطلب، خاصة وأن الطاقة الإنتاجية مازالت كبيرة.

وأكد السيد أن آليات العرض والطلب يجب أن تكون أكثر انضباطًا، خاصة في ظل استقرار مستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن أي زيادة في أسعار الكتاكيت تنعكس مباشرة على أسعار الدواجن للمستهلكين.

وأوضح رئيس الشعبة أن أسعار الفراخ الساسو في المزرعة تبلغ نحو 103 جنيهات، وتصل للمستهلك بنحو 115 جنيهًا للكيلو، بينما تسجل أسعار الفراخ البلدي نحو 120 جنيهًا في المزرعة، لتباع للمستهلك بنحو 130 جنيهًا.

ولفت السيد إلى أن مواسم المناسبات مثل إفطار الأخوة المسيحيين لم تظهر لها آثار واضحة على السوق أو حجم الطلب، وهو ما يعزز أن الزيادة الحالية في أسعار الكتكوت غير مبررة وتحتاج إلى رقابة أكبر.

