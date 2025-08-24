كتبت- آية محمد:

أظهر استطلاع رأي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رأي مستخدمي خدمات الاتصالات للوقوف على مدى رضاء العملاء عن الخدمات المقدمة لهم من قبل المشغلين العاملين في السوق المصري للربع الثاني من العام الحالي.

كما تضمن الاستطلاع جودة خدمات الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت الثابت في السوق المصري للربع الثاني لعام 2025 (الفترة من أبريل إلى يونيو).

أهم نتائج الاستطلاع للخدمات المقدمة عبر الهاتف المحمول:

- خدمة العملاء: حصلت شركتا فودافون وإي آند على نسبة 80% بمؤشر خدمة العملاء، تليها شركة وي بنسبة 79%، وشركة اورنج بنسبة 68%.

- حل الشكاوى: حصلت شركة فودافون على نسبة 75% بمؤشر حل الشكاوى.

تليها شركة وي بنسبة 73%، وشركة إي آند بنسبة 72%، وشركة اورنج بنسبة 63%.

- دقة المحاسبة: حصلت شركة وي على نسبة 72% بمؤشر دقة المحاسبة.

وتليها شركة إي آند بنسبة 70%، وشركة فودافون بنسبة 68%، وشركة اورنج بنسبة 67%.

استطلاع رضاء العملاء للإنترنت الثابت "المنزلي":

- خدمة العملاء: حصلت شركة فودافون على نسبة 72% بمؤشر خدمة العملاء.

وتليها شركة وي بنسبة 71%، وشركة إي آند بنسبة 59%، وشركة اورنج بنسبة 43%.

- حل الشكاوى: حصلت شركة فودافون على نسبة 78% بمؤشر حل الشكاوى.

تليها شركة وي بنسبة 77%، وشركة إي آند بنسبة 71%، وشركة اورنج بنسبة 61% .

- الفواتير والتعريفات: حصلت شركة إي آند على نسبة 59% بمؤشر الفواتير والتعريفات، تليها شركة اورنج بنسبة 54%، وشركة فودافون بنسبة 51%، وشركة وي بنسبة 38%.

وجاء الاستطلاع بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية في مجال بحوث السوق، حيث تم تنفيذ الاستطلاع على عينة من ٧٤٣٧ مستخدم لخدمات الهاتف المحمول و٢٩٠٠ مستخدم لخدمات الإنترنت الثابت خلال الربع الثاني لعام 2025 مع مراعاة التوزيع الجغرافي والعمري والنوعي ليشمل كافة فئات المجتمع.