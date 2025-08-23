هل يصبح الزبيب المصري سلعة تصديرية تنافسية؟

كتبت- أمنية عاصم:

تبحث الحكومة المصرية إنشاء منطقة صناعية متكاملة لتصنيع الزبيب، مزودة بجميع المقومات الفنية من درجات حرارة ورطوبة مناسبة، ومستوى ملوحة محدد للمياه، بهدف رفع جودة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية؛ وفق ما ناقشه وزارتا الصناعة والزراعة.

وأوضح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، - ردًا على استفسار حجم إنتاج العنب ومدى قدرتنا على تحقيق الإكتفاء الذاتي- أن مصر تحقق اكتفاءً ذاتيًا من إنتاج العنب، مع وجود فائض يتيح تصدير ما يقدر بحوالي 20% من إجمالي الإنتاج السنوي إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن صادرات العنب المصري تقدر بحوالي 300 ألف طن سنويًا، وتصل إلى أسواق كبرى مثل روسيا وعدد من دول أوروبا، مشيرًا إلى أن الأصناف الأجنبية المبكرة النضج، تعد الأكثر طلبًا للتصدير.

وأضاف أبو صدام أن زراعة العنب تشهد توسعًا في المناطق المستصلحة حديثًا، وخاصة الأراضي قليلة الملوحة مثل بعض المناطق بمحافظة المنيا، حيث تزرع أصناف جديدة تتوافق مع متطلبات السوق العالمي.

وأشار إلى أن العنب المحلي ينقسم إلى عدة أصناف، من بينها البناتي والبلدي، إضافة إلى الأصناف الملونة (الأحمر، الأسود، والأخضر)، لافتًا إلى أن مصر تضم أكثر من 20 صنفًا مختلفًا من العنب.

وأضاف نقيب الفلاحين أن الموسم يبدأ بالأصناف المبكرة في شهري مايو ويونيو، بينما يمتد تواجد العنب البلدي في الأسواق حتى شهر نوفمبر، مما يجعل العنب المصري من الزراعات الواعدة القادرة على المنافسة والتصدير لفترات طويلة خلال العام.



