كتبت- آية محمد:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، ببداية تعاملات الجمعة 22-8-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3036 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3904 جنيهات للجرام.

ووصل إلى سعر الذهب عيار 21 إلى 4555 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 5205 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 36440 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52050 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 161875 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 260250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.30% إلى نحو 3328 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.