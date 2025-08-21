كتبت- آية محمد:

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقرير نتائج قياسات جودة خدمات الاتصالات، خلال الربع الثاني من عام 2025 "من أبريل إلى يونيو 2025"، واعتمد التقرير في نتائجه على قياس أهم مؤشرات جودة الخدمات الصوتية وجودة خدمات نقل البيانات.

واستند المركز عند إعداد تقرير الجودة على منهجية القياس عبر اختبار عينات من المكالمات الصوتية وخدمات نقل البيانات للوقوف على جودة خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين في السوق المصري، وذلك باستخدام معدات وسيارات القياس، وبلغت مسافات القياس 162 ألف كيلو متر في الطرق الرئيسية والفرعية للمدن والقرى خلال الربع الثاني من 2025.

مؤشرات جودة الخدمات الصوتية:

- مؤشر عدم بدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة محاولات الاتصال التي لم تنجح في بدء إجراء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

- مؤشر عدم اكتمال المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي عانت من انقطاع قبل إنهاء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

- مؤشر الوقت اللازم لبدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي تستغرق وقتًا طويلًا لبدء المكالمة "ثواني" منذ بدء المكالمة وحتى الرد من قبل الطرف الآخر من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

- مؤشر جودة صوت المكالمة: والذي يشير إلى درجة نقاء الصوت أثناء المكالمة لعينات القياس خلال فترة محددة.

وفيما يلي إجمالي أعداد المناطق "المدن والأحياء" التي تم رصد أنها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات الصوت خلال يونيو 2025:

- فودافون: من أصل 121 منطقة "مدينة وحي" تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 11 منطقة خلال شهر يونيو لعام 2025، وبلغت نسبة الزيادة 37% خلال شهر يونيو لعام 2025 مقارنة بشهر أبريل لعام 2025.

- اورنج: من أصل 121 منطقة "مدينة وحي" تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 9 مناطق خلال شهر يونيو لعام 2025، وبلغت نسبة التحسن 66% خلال شهر يونيو لعام 2025 مقارنة بشهر أبريل لعام 2025.

- إي آند: من أصل 121 منطقة "مدينة وحي" تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 12 منطقة خلال شهر يونيو لعام 2025، وبلغت نسبة الزيادة 50% خلال شهر يونيو لعام 2025 مقارنة بشهر أبريل لعام 2025.

- وي: من أصل 121 منطقة "مدينة وحي" تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 10 مناطق خلال شهر يونيو لعام 2025، وبلغت نسبة التحسن 9% خلال شهر يونيو لعام 2025 مقارنة بشهر أبريل لعام 2025.