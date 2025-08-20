إعلان

البورصة تعلن حذف قيد أسهم "مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة"

05:19 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

البورصة المصرية

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية اليوم حذف أسهم شركه مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة كأن لم يكن وذلك لانتهاء المهلة الممنوحة للشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية دون قيامها بإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وتنفيذ الطرح واستيفاء شروط ومتطلبات القيد.

وتابع البيان المنشور على شاشة البورصة، أنه تقرر حذف بيانات أسهم الشركة من قاعدة بيانات التداول بالبورصة المصرية اعتبارًا من بداية جلسة تداول الخميس الموافق 21/08/2025.

