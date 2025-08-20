كتبت – دينا كرم:

وافق الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، على مقترح الشعبة العامة للمواد الغذائية بتحويل نحو 40 ألف منفذ تمويني إلى سلاسل تجارية، على أن تشارك الشعبة في التنفيذ، وذلك بهدف تعزيز كفاءة منظومة التجارة الداخلية وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين.

وقال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، لـ"مصراوي"، إن المقترح يحمل أبعادًا إيجابية عديدة ستنعكس على السوق والمستهلك في وقت واحد.

وأوضح أن أول هذه الأبعاد يتمثل في تحسين جودة الخدمة، حيث ستطبق معايير السلاسل التجارية على المنافذ التموينية، مما يرفع من مستوى العرض والخدمات المقدمة، سواء من حيث تنوع المنتجات أو جودتها.

وأضاف أن الخطوة ستسهم أيضًا في ضبط الأسعار وتعزيز المنافسة، نظرًا لأن السلاسل التجارية تعتمد آليات تسعير أكثر شفافية وتقلل من العشوائية والتفاوت الكبير في الأسعار، بما يحقق مصلحة المستهلك ويساعد على استقرار السوق.

وأشار المنوفي إلى أن تحويل المنافذ إلى سلاسل تجارية يدعم كذلك تطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية، من خلال تحديث أنظمة البيع والشراء، والاعتماد على الرقمنة في تتبع السلع وتحسين الكفاءة التشغيلية، وهو ما يسهم في تقليل الفاقد وزيادة الإنتاجية.

كما لفت إلى أن المشروع سيخلق فرص عمل جديدة في قطاع التجارة، سواء عبر التوسع في إدارة السلاسل أو تطوير الخدمات اللوجستية، وهو ما يوفر بيئة منظمة ومحفزة للنمو.

وبشأن آليات التنفيذ، أوضح المنوفي أن المشروع سيجري بشكل تدريجي بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التركيز على تدريب وتأهيل أصحاب المنافذ والعاملين بها، وتوفير البنية التحتية اللازمة لضمان الانتقال السلس دون التأثير على المستفيدين من الدعم التمويني.

وكان الوكيل قد أكد خلال اجتماع الأمس، أنه سيتم تشكيل لجان متخصصة من الوكلاء والمنتجين والموزعين بالشعبة لمتابعة خطوات التنفيذ، كما ستعد الشعبة دراسة وافية تعرض على الاتحاد لبحث آليات التحويل وضمان حقوق أصحاب المنافذ تحت العلامة التجارية الموحدة.

وأشار الوكيل إلى أن الاتحاد سيشارك في إعداد الدراسة واستكمال خطوات المشروع بما يتوافق مع القوانين، مع العمل على جذب مستثمرين للمشاركة في التنفيذ، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستمنح أصحاب المنافذ التموينية قوة أكبر ودعمًا إضافيًا داخل السوق.

