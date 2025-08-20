"إعمار مصر " توضح حقيقة فرض رسوم على مشاريعها العقارية بالساحل

كتبت- أمنية عاصم:

قالت شركة إعمار مصر للتنمية إنها لم تتلقى أي مطالبات رسمية بالسداد أو أى قرارات صادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و أو من أي جهات حكومية أخرى بشأن سداد أو رسوم عن أى أراضي مشروعاتها بالساحل الشمالي.

وجاء ذلك وفق إفصاح الشركة للبورصة، ردًا على الخبر المتداول بشأن فرض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان المصرية، رسوماً قدرها 20 دولاراً للمتر الواحد، تسدد دفعة واحدة، على المشاريع العقارية التي يطور غالبيتها أجانب في منطقة الساحل الشمالي، على أن تؤول حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق "تحيا مصر"، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها "الشرق مع بلومبرج".

وتأسست شركة إعمار مصر للتنمية عام 2005. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2015، ومتخصصة في التطوير العقاري مع التركيز على تطوير المجتمعات التي تعيد تعريف مقاييس المعيشة وفق الجودة العالمية.