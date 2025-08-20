إعلان

"إعمار مصر " توضح حقيقة فرض رسوم على مشاريعها العقارية بالساحل

12:50 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

إعمار مصر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

قالت شركة إعمار مصر للتنمية إنها لم تتلقى أي مطالبات رسمية بالسداد أو أى قرارات صادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و أو من أي جهات حكومية أخرى بشأن سداد أو رسوم عن أى أراضي مشروعاتها بالساحل الشمالي.

وجاء ذلك وفق إفصاح الشركة للبورصة، ردًا على الخبر المتداول بشأن فرض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان المصرية، رسوماً قدرها 20 دولاراً للمتر الواحد، تسدد دفعة واحدة، على المشاريع العقارية التي يطور غالبيتها أجانب في منطقة الساحل الشمالي، على أن تؤول حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق "تحيا مصر"، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها "الشرق مع بلومبرج".

وتأسست شركة إعمار مصر للتنمية عام 2005. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2015، ومتخصصة في التطوير العقاري مع التركيز على تطوير المجتمعات التي تعيد تعريف مقاييس المعيشة وفق الجودة العالمية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

إعمار مصر رسوم المشاربع العقارية هيئة المجتمعات العمرانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالفيديو والصور.. لحظة تشييع جنازة والد محمد الشناوي بكفر الشيخ
النقل: فتح اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب من 1 إلى 7 سبتمبر
من الحادث إلى تشييع الجثمان.. وفاة والد محمد الشناوي.. (تغطية خاصة)
ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة