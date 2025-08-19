كتب- أحمد والي:

استقر سعر الذهب في مصر، بحلول التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 19-8-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3026 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3891 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4540 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 5188 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36320 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 51880 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 161346 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 259400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.07% إلى نحو 3330 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.