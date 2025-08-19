كتب- مصراوي:

وقع أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة مع حسام عز الدين رئيس القطاع التجاري بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية على ملحق لبروتوكول التعاون بين الغرفة وفوري، للتيسير على منتسبي الغرفة في إطار سياسة الدولة للرقمنة والشمول المالي.

وقال العشري أن الملحق الجديد يسمح لأول مرة لمنتسبي الغرفة بسداد اشتراكات الغرفة من نقاط فورى المختلفة أو التطبيق الالكترونى ودون الحاجة للتردد علي مقر الغرفة بميدان باب اللوق بالقاهرة، وهو ما يعد تيسير مهم للمجتمع التجاري حيث يوفر لهم كثير من الوقت والجهد بما يتيح لهم التفرغ لمهمتهم الأساسية في توفير كافة السلع والخدمات التي تحتاجها الأسر المصرية.

وقال إن الغرفة التجارية للقاهرة حريصة على مواكبة التطورات والإصلاحات والسياسات التي تتبناها الدولة خاصة رقمنة الخدمات والدفع الرقمي والشمول المالي، وهي إصلاحات نلمس آثارها الايجابية على الاقتصاد المصري وتنافسيته في الإقليم.

وأشار إلى أن التعاون بين الغرفة وفوري يشمل العديد من المجالات حيث يمكن لأعضاء الغرفة الاستفادة من حزمة كبيرة من الخدمات التي تقدمها الغرفة وسداد الرسوم المقررة عليها من خلال الدفع الالكتروني عبر ماكينات الدفع التي توفرها فوري التي سيتواجد عددا منها بمقر الغرفة أو من خلال الدفع عبر برامج الدفع الالكتروني المصرفية وغير المصرفية والتي تتم باستخدام شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" وأيضا عبر محافظ التليفون المحمول.

وأوضح أن ملحق بروتوكول التعاون يتضمن توفير متابعة الغرفة عن حجم الرسوم المحصلة مقابل خدمات الغرفة بشكل فورى.

وكذلك حوكمة إجراءات التحصيل لمستحقات الغرفة ، وهو اتجاه نأمل في البناء عليه عبر إصدار فوري لتقارير عن أوضاع السوق التجاري المصري بشكل عام وسوق محافظة القاهرة بشكل خاص من حيث حجم المبيعات الأسبوعية والشهرية في القطاعات المختلفة خاصة بعد انتشار ماكينات فوري في كثير من المحال التجارية والصيدليات بل وعيادات الأطباء، وهو ما يمكننا من متابعة تطور النشاط التجاري في الجمهورية والمحافظات المختلفة، وبتحليل تلك المعلومات يمكننا كغرفة تجارية تقديم خدمات جديدة للمجتمع التجاري للاسترشاد بها لمعرفة الأماكن التي لا توجد بها كثافة تجارية في نشاط معين.

وقال حسام عز الدين إن البروتوكول يسهل الوصول لخدمات الغرفة التجارية والاشتراك بها، لافتا إلي الدور المهم لغرفة تجارة القاهرة في دعم خطط الشمول المالي والمدفوعات الالكترونية في القطاعات المختلفة.

وقال انه يمثل انطلاقة ونموذج متفرد يمكن البناء عليه وتكراره مع الغرف الأخرى فى خدماتنا للقطاع التجارى ، والاهم تشجيعا لصغار التجار للانضمام لخدماتنا والاستفادة من منظومة الدفع الالكتروني التي تيسر كثيرا علي الأسر المصرية.