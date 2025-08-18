إعلان

شركة "إيثيدكو" تستعد لتنفيذ محطة طاقة شمسية بقدرة 500 كيلو وات

06:09 م الإثنين 18 أغسطس 2025

كريم بدوي خلال الإجتماع

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

وجه كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بوضع خطة ورؤية واضحة علي المدي المتوسط بشأن مدخلات الإنتاج من الغاز الطبيعي الغني بالمشتقات الذي يُنتج محلياً ويمثل مادة التغذية الأساسية لبعض مشروعات صناعة البتروكيماويات .

ووفق بيان الوزارة اليوم جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "إيثيدكو" لاعتماد نتائج أعمال عام 2024 بحضور قيادات القطاع ، والتي تعد احد أكبر مجمعات تصنيع البتروكيماويات ، وذلك لإنتاج البولي إيثيلين المستخدم في مواسير الغاز والمياه والصرف، وصناعات التغليف والتعبئة، والعبوات البلاستيكيةوالخزانات والحبال والمستلزمات الطبية.

وأوضح هشام رياض، رئيس شركة إيثيدكو، أن الشركة تستعد لتنفيذ محطة طاقة شمسية بقدرة 500 كيلو وات، والتركيز علي النمو في أسواق أفريقيا ، كما جرى تعظيم قيمة المنتجات الثانوية وتسويقها محليا وخارجياً.

وحققت إيثديكو الخطة الإنتاجية بنسبة 100% ، وبواقع 314 ألف طن إيثيلين و330 ألف طن بولي إيثيلين بقيمة تصل إلي حوالي 7.9 مليار جنيه لمبيعات السوق المحلي و 211 مليون دولار لمبيعات التصدير، مع زيادة مبيعات السوق المحلي 8% و توسع الصادرات لتصل إلي 35 دولة خاصة إلى أوروبا السوق الرئيسي لصادرات الشركة ودولة تركيا، الي جانب أمريكا اللاتينية التي ارتفعت الكميات الموجهة لأسواقها بنسبة 130%.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة إيثيدكو كريم بدوي وزير البترول مدخلات الإنتاج من الغاز الطبيعي مجمعات تصنيع البتروكيماويات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان