كتبت- دينا كرم

شهدت أسعار المانجو في الأسواق تراجعًا كبيرًا خلال الأيام الأخيرة، حيث انخفض سعر الكيلو إلى نحو 15 جنيهًا حاليًا بعد أن كان يتراوح حول 30 و 40 جنيهًا خلال الفترة الماضية، وفق ما قاله حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة.

وأضاف النجيب "لمصراوي" أن هذا الانخفاض جاء نتيجة زيادة المعروض بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، مقابل ضعف الإقبال وضعف القوة الشرائية من جانب المستهلكين.

وأضاف: "رغم أن الإنتاج هذا الموسم ليس أكبر من العام الماضي، وكنا نتوقع ارتفاع الأسعار، إلا أن تراجع القوة الشرائية وعدم الإقبال على الشراء حال دون ذلك، مما ساهم في هبوط الأسعار".

وأوضح النجيب أن بعض الأصناف مثل السكري والزبدية الأكثر شيوعًا بين الأفراد تتراوح أسعارها حاليًا بين 15 و30 جنيهًا للكيلو بعدما كانت أغلى مع بداية الموسم، بينما تبقى أصناف أخرى مثل العويسي والتيمور والهندي بسعر أعلى نسبيًا.

كما أشار إلى أن هناك تفاوتًا في الأسعار وفقًا لجودة الثمار، حيث تباع المانجو المستوية بأسعار أقل، في حين أن الأصناف الأكثر تماسكًا وجودة تطرح بسعر أعلى.

وذكر النجيب أسعار عدة أصناف من المانجو في سوق الجملة، حيث يتراوح سعر المانجو الهندي من 30 إلى 36 جنيهًا للكيلو، وتصل المانجو التيمور من 30 إلى 36 جنيهًا للكيلو، بينما المانجو الزبدية تتراوح من 26 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

وأشار إلى أن المانجو الصديقة من 32 إلى 38 جنيهًا للكيلو، ويصل سعر المانجو الفص يتراوح سعرها بين 40 إلى 80 جنيهًا للكيلو، والمانجو الدبشة من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو، والجولك من 32 إلى 38 جنيهًا للكيلو.

وأكد النجيب أن الفترة الحالية تشهد وفرة في المعروض من الخضروات والفاكهة بشكل عام، الأمر الذي انعكس على الأسعار لتصبح في متناول المواطنين، مقارنة بموجات الارتفاع التي عادة ما تحدث في بداية المواسم أو العروات الزراعية.

اقرأ أيضُا:

العلبة تصل إلى 3800 جنيه.. أسعار حلوى المولد في أشهر 5 متاجر

كيف تلغي خدمات المحمول الترفيهية لجميع الشبكات؟

الإحصاء: 6 حالات حصلت على أحكام إشهار إفلاس خلال 2024