بعد إطلاقه رسميا.. تعرف على خطوات تحميل تطبيق البورصة المصرية الجديد

أطلقت البورصة المصرية أمس تطبيقها الإلكتروني الجديد على الهواتف الذكية " البورصة المصرية EGX" ، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول المستثمرين والجمهور إلى بيانات السوق لحظة بلحظة، ومتابعة حركة التداولات والأسعار بشكل مبسط وسريع.

ويُعد هذا التطبيق خطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين المستثمرين والمتعاملين من متابعة تطورات السوق بسهولة وفاعلية، إلى جانب بناء جسور تواصل مباشرة مع مختلف أطراف مجتمع أسواق المال.

خطوات تحميل التطبيق

1. الدخول على متجر التطبيقات في الهاتف:

Google Play لمستخدمي هواتف أندرويد.

App Store لمستخدمي هواتف آيفون.

2. كتابة اسم التطبيق في خانة البحث: EGX أو البورصة المصرية.

3. اختيار التطبيق الرسمي الذي يحمل شعار البورصة المصرية.

4. الضغط على زر تحميل أو Install وانتظار انتهاء التثبيت.

5. بعد التحميل، فتح التطبيق مباشرة، ثم تحديد اللغة المفضلة (العربية أو الإنجليزية).

6. البدء في استخدام التطبيق لمتابعة السوق.

