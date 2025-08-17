إعلان

تعرف على موعد صرف رواتب شهر أغسطس للعاملين بالدولة

02:39 م الأحد 17 أغسطس 2025

وزارة المالية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

تبدأ وزارة المالية صرف رواتب شهر أغسطس الجاري بداية من يوم 24 المقبل الموافق الأحد المقبل، وفق بيان سابق للوزارة.

وتبدأ المالية بإيداع رواتب العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة في ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك من يوم الأحد المقبل.

وتهيب وزارة المالية بالعاملين بالدولة بعدم الزحام حول ماكينات الصراف الآلي حيث الرواتب ستكون متاحة على مدار اليوم.

ومن يوليو الماضي تم صرف المرتبات بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة حيث أقل درجة وظيفية زادت 1100 جنيه في "إجمالي الأجر" شهريًا.

كما تم صرف 10% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتم زيادة من 600 إلى 700 جنيه تتمثل في حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة المالية صرف رواتب شهر أغسطس العاملين بالدولة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سحب الرخصة بهذه الحالة.. ماذا نعرف عن نظام النقاط المرورية الجديد؟
إسرائيل تشتعل.. طوفان مظاهرات لإنهاء الحرب واشتباكات واعتقالات واسعة -صور