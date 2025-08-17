إعلان

انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

10:31 ص الأحد 17 أغسطس 2025

الريال السعودي

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 17-8-2025، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.82 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.82 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.82 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.86 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك التجاري الدولي: 12.84 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.88 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

