انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتبت- أمنية عاصم:
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 17-8-2025، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.82 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 12.82 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 12.82 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 12.86 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
البنك التجاري الدولي: 12.84 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.88 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
فيديو قد يعجبك: