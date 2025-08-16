خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والحديد والذهب

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الدواجن، والحديد، خلال تعاملات اليوم السبت 16-8-2025 مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار البيض، والأسمنت، والفول، والدقيق، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تواصل الانخفاض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

