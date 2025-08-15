كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 15-8-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات أمس.

سعر الذهب اللحظي

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 3040 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3909 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4560 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 5211 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 36480 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52110 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 162062 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 260550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.19% إلى نحو 3341 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.