كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) أن لجنة العمليات قررت بجلستها المنعقدة اليوم رفع لإيقاف التعامل على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة تداول اليوم الخميس الموافق 14/8/2025 مع تعليق العروض والطلبات المسجلة.

ووفق الإفصاح المرسل للبورصة، يكون السعر المرجعى لسهم الشركة في أول يوم تداول بعد قيد زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع نتيجة الاندماج قدره 16.85 جنيه.

وأضحت الشركة، بأن لكل مالك 1 سهم من أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" قبل الاندماج يستحق 2,6196044716 سهم تقريبًا من أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" بعد الاندماج وذلك لحامل ومشتري سهم الشركة الدامجة حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 12/08/2025.

وأشارت إلى أن يكون التداول على أسهم الشركة طبقا للآليات المعمول بها في السوق المدرجة به (الأكثر نشاطا).





