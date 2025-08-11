كتبت- دينا كرم:

بحث كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع مصطفى الجبلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات، تسريع إجراءات إطلاق استثمارات مشروع جديد متكامل للمجموعة لاستخراج واستغلال الفوسفات وتصنيعه لزيادة قيمته المضافة بإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفسفوريك.

ويأتي ذلك، وفق بيان البنك اليوم، فى ضوء الاجتماع الذي عقد مؤخرا لدراسة رغبة المجموعة فى هذا الشأن ، وقد تم الاتفاق على خطوات محددة لسرعة التنسيق فى هذا الصدد بين الوزارة وهيئة الثروة المعدنية ومجموعة بولى سيرف.

وأكد بدوي حرص الوزارة على تشجيع مشاركة القطاع الخاص المصري بإستثماراته في استغلال الفوسفات وتصنيعه كقيمة مضافة، باعتباره أولوية ضمن المحور الثالث لاستراتيجية الوزارة، الذي يهدف إلى تطوير قطاع التعدين وزيادة مردوده الاقتصادي.

وأشار بدوي إلى اهتمام الوزارة بتقديم أوجه الدعم للمستثمرين من القطاع الخاص سواء المصرى أو الأجنبى لسرعة وضع استثماراتهم موضع التنفيذ الفعلي بما يسهم في تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الثروات المعدنية المصرية وإقامة صناعات تعدينية ذات قيمة مضافة ومردود اقتصادي مرتفع.