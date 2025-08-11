إعلان

هبوط سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين

01:09 م الإثنين 11 أغسطس 2025

سعر الذهب

كتبت- دينا كرم:

هبط سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الاثنين 11-8-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات.

وجاء هذا الانخفاض بعد ان انخفض سعر الذهب عالميا بشكل مفاجئ بـأكثر من 1% خلال التعاملات الصباحية اليوم.

سعر الذهب اللحظي

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 3060 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3934 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4590 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 5245 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 36720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52450 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 163119 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 262250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.28 % إلى نحو 3354 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

